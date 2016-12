Business Perspective | The ageing challenge, by Fabio Frisa

Vi siete mai chiesti cosa succederà alle abitudini dei consumatori nel prossimi anni ?



Semplice! Invecchieranno .

Il Baby Boom degli anni 50’ si sta per ripercuotere sulla società stravolgendo gli equilibri demografici.

Gli over 65 rappresenteranno nel 2050 ben 1/3 dell’intera popolazione .

Questo significa che tutte le imprese nei rispettivi settori Industriali di riferimento dovranno prepararsi a cogliere questa “opportunità inevitabile” (il processo di invecchiamento a differenza di altri trend come il tanto “di moda” cambiamento climatico è assolutamente inarrestabile).

Parlo di opportunità perché ripensare ai modelli di offerta (prodotti e soprattutto servizi) in anticipo permetterà di cogliere una grosso fetta di domanda, peraltro molto ricca (non dimentichiamoci che il reddito di queste fasce di età è sicuramente tra i piu’ elevati).