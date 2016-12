La leadership: integrità ed autenticità

Proseguendo sul tema editoriale del successo, è utile definire anche un altro elemento ad esso spesso legato: la leadership , ovvero la capacità di condurre.

Occorre innanzi tutto precisare che non saranno presi in considerazione tutti quei casi in cui la leadership è di origine "costrittiva" o "necessaria", perché c'è parecchia diferenza, appunto tra chi si trova "in charge", al comando, e chi invece è leader, ovvero chi effettivamente "conduce" qualcosa per merito personale. In estrema sintesi, c'è il comando contrapposto alla conduzione, così come è fortemente contrapposto il ruolo del capo a quello del condottiero . In molti casi poi i ruoli coincidono, e allora la situazione sarà decisamente forte: non è sufficiente essere generali per avere il rispetto dell'esercito e non basta essere padri per godere della stima dei figli, ma talvolta la combinazione è possibile.

Ancora una volta, i valori della leadership, non sono legati alla sfera individuale (come sospetto molti di voi credano) ma rappresentano un valore sociale e collettivo, perché il potere trae forza dal consenso , non dall'autoritarismo, sebbene quest'ultimo talvolta sia imprescindibilmente uno strumento necessario.

Cerchiamo di capire meglio quali sono le qualità che alimentano la leadership: i grandi leader hanno qualcosa che, quando la vedi, sai riconoscere, ma è difficile descriverlo con precisione. Di certo la leadership non ha a che fare con il carisma (anche se ne è influenzato) o con lo stile. E' qualcosa che ha a che fare con l'autenticità e soprattutto con l'integrità . E' qualcosa che ha a che fare con l'assumersi rischi personali per il bene collettivo, qualcosa che permetta agli altri di sentirsi parte di qualcosa di più grande, che esso sia una compagnia, un movimento o una famiglia. La leadership è l'abilità di sviluppare un'architettura sociale che permetta agli altri di essere compresa e seguita, un modello nel quale gli altri possano credere .